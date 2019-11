Nach Tod in Baumarkt: Staatsanwaltschaft ermittelt

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Unfalltod eines Rentners in einem Kölner Baumarkt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Der 69-Jährige war am Montag in dem Markt von umstürzenden Rigipsplatten erschlagen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, werde nun gegen unbekannt ermittelt. Zudem soll eine Obduktion des Verstorbenen weitere Auskunft über die genauen Todesumstände geben.

Von dpa