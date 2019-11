Schwedens Polizei informiert sich zu Clankriminalität

Essen (dpa/lnw) - Über den Kampf der Essener Polizei gegen Clankriminalität informieren sich noch bis Freitag zwei leitende Polizeibeamte aus Schweden. Die Polizisten, ein Mann und eine Frau, kommen aus Göteborg, wie Thomas Weise, Sprecher der «Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Aktionsplan Clan» bei der Essener Polizei, berichtete. In der schwedischen Stadt gebe es ähnliche Strukturen von Clankriminalität wie in Essen. Allerdings gebe es in Schweden mehrfach im Monat gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Clans «unter Verwendung von Schusswaffen und Handgranaten», sagte Weise. Allein 2019 habe es fast 50 Tötungsdelikte im Bereich von Clan-Auseinandersetzungen gegeben. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa