Königswinter (dpa/lnw) - Der seit 2017 gesperrte Wanderweg zum Drachenfels wird nach Sicherungsmaßnahmen heute wieder freigegeben. Die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken wird den Eselsweg gemeinsam mit Landrat Sebastian Schuster und dem Bürgermeister von Königswinter, Peter Wirtz, wiedereröffnen, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung.

Der Weg führt von Königswinter auf den oberhalb des Rheins gelegene Drachenfels. Allerdings ist das Gestein des Berges so porös, dass es in der Vergangenheit mehrfach zu Steinschlägen gekommen war. Deshalb musste der Weg im Januar 2017 gesperrt werden. Eine aufwendige Sicherung mit Felsnägeln, Ankern, Netzen und Beton soll ein Abrutschen von Gestein in Zukunft verhindern.