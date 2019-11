Unfalltoter in Krefeld vermutlich 16-jähriger Autodieb

Krefeld (dpa/lnw) - Bei dem Autofahrer, der am Mittwochmorgen bei einem verheerenden Unfall in Krefeld ums Leben kam, handelt es sich vermutlich um einen 16-Jährigen. Die Identifizierung des Unfalltoten sei aber noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Beschreibung des Toten soll aber auf einen Jugendlichen zutreffen, der von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war.