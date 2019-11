SPD attackiert Regierung in Haushaltsdebatte

Auch ihr Wahlkampfversprechen, die Staus in NRW zurückzufahren, könnten CDU und FDP nicht einlösen, stellte Zimkeit fest. «Sie sind so abgehoben, dass Sie die Probleme der Menschen nicht mehr sehen», warf er der Koalition vor. Der CDU-Abgeordnete Arne Moritz hielt dagegen, die Regierung werde im nächsten Jahr viele Millionen zusätzlich in Kitas, Schulen und Innere Sicherheit investieren.

Der Landeshaushalt soll 2020 erstmals in der Landesgeschichte über 80 Milliarden Euro umfassen. Das sind gut zwei Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Der Etat soll vor den Weihnachtsferien im Düsseldorfer Landtag verabschiedet werden.