Sozialminister Laumann kauft Obdachlosen-Zeitungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Viele Menschen gehen an Obdachlosen mit Straßenzeitungen in den Händen achtlos vorbei - nicht aber Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU). «Wenn ich in Berlin bin und am Bahnhof Obdachlose sehe, die Straßenzeitungen anbieten, kaufe ich selbstverständlich eine», sagte Laumann (62) dem Düsseldorfer Straßenmagazin «fifty-fifty» (Dezember-Ausgabe). Auch in NRW gebe es in Städten wie Düsseldorf, Bochum, Köln oder Münster gute Straßenzeitungen. «fifty-fifty» kostet 2,40 Euro, die Hälfte darf der Verkäufer für sich behalten.

Von dpa