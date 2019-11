Netzer: DFB-Rückkehr von Müller und Hummels nicht notwendig

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Welt- und Europameister Günter Netzer sieht keine Notwendigkeit für eine Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft. «Da müsste man in ganz großer Not sein. Und das ist die deutsche Elf nicht», sagte Netzer im Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Man muss die jungen Leute, die man integriert, auch schlechte Spiele spielen lassen. Dort lernen sie am meisten, dort müssen sie sich bewähren. Die deutsche Mannschaft ist noch nicht fertig», meinte Netzer weiter.

Von dpa