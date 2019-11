Zwei Festnahmen wegen Erpressung und Drogenhandels

Koblenz/Mülheim (dpa) - Die Polizei hat in Mülheim an der Ruhr zwei Männer wegen mutmaßlicher räuberischer Erpressung und Drogengeschäften im Raum Koblenz festgenommen. Bei dem Zugriff am späten Dienstagabend kamen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilte. Vermutlich gehöre einer der beiden 22 Jahre alten Beschuldigten ohne feste Mitgliedschaft zum Umfeld der Rockergruppe Hells Angels. Beide Männer sollten am Mittwoch dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt werden. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Von dpa