Terrarium samt Gecko zum Sperrmüll gestellt: Tier gerettet

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Müllwerker hat in Mönchengladbach einem kleinen Gecko das Leben gerettet. Das Tierchen saß nach Angaben des Entsorgers GEM von Mittwoch in einem Terrarium, das als Sperrmüll an der Straße zum Abholen bereit stand. Der Mann schaute genauer hin und sah, dass sich das Tierchen in einem löchrigen Stein verkrochen hatte. «Es war in einem sehr schlechten Zustand und total unterkühlt», sagte Müllwerker Tobias Göckler, der selbst mal Geckos gehalten hat, laut einer GEM-Mitteilung. Er legte den Stein mit dem Leopardgecko in einen Karton, ein Kollege holte das Tier ab und brachte es zu einem Reptilien-Experten.

Von dpa