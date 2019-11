Grüne werfen Biesenbach Glaubwürdigkeitsverlust vor

Es geht um eine Telefonverbindung von einer Minute. SPD und Grüne fordern Aufklärung, ob Biesenbach bei seiner Aussage im vergangenen Juli im U-Ausschuss die Unwahrheit über ein Telefonat mit Ex-Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) gesagt habe. Der 71-Jährige kann sich nach eigener Aussage an kein Telefonat mit der damaligen Kabinettskollegin über laufende Ermittlungen auf ihrem Hof erinnern. Dagegen berichtete das WDR-Magazin «Westpol» mit Bezug auf Verbindungsdaten, Biesenbach habe im März 2018 direkt nach einem Telefonat mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt bei Schulze Föcking angerufen.

Dass es keinen Zusammenhang zwischen beiden Telefonaten geben solle, sei zu bezweifeln, sagte Engstfeld. Weder Biesenbach noch Schulze Föcking hätten sich zudem im Nachhinein an das Telefonat erinnern können. Dies seien «Erinnerungslücken im Kollektiv». Auch die Theorie, dass sich das Handy des Ministers «einfach in der Hosentasche selbstständig gemacht» habe, sei «so was von albern».

Der CDU-Abgeordnete Jörg Geerlings warf der Opposition vor, den Vorfall zu skandalisieren. Biesenbach habe die Telefonverbindungsdaten dem Vorsitzenden des U-Ausschusses schon am 14. November zur Verfügung gestellt. Die Staatsanwaltschaft sieht bei Biesenbach keinen Anfangsverdacht für eine falsche uneidliche Aussage.