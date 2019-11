Paderborn (dpa) - Geschäftsführer Martin Przondziono vom Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn hat Neuzugänge in der Winterpause in Aussicht gestellt. «Wir schauen uns für alle Positionen um, vor allem unter dem Aspekt der Qualität in der Breite», sagte der frühere Fußball-Profi im Interview des «Kicker» (Donnerstag).

Von dpa