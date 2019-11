SC Paderborn hofft gegen Leipzig auf Einsatz von Vasiliadis

Paderborn (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Paderborn hofft im Spiel gegen den Champions-League-Club RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch auf den Einsatz von Sebastian Vasiliadis. «Wir müssen von Tag zu Tag schauen», sagte Paderborn-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. Der 22-jährige Vasiliadis, der bislang in allen zwölf Bundesliga-Spielen von Beginn auflief, zog sich beim 3:3 des Tabellenletzten bei Borussia Dortmund am vergangenen Freitag eine Leistenverletzung zu. Sollte Vasiliadis ausfallen, könnte Abdelhamid Sabiri in die Startformation rücken.

Von dpa