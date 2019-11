Russische Aktivisten gehen gegen deutsche Urantransporte vor

St. Petersburg (dpa) - In zahlreichen russischen Städten haben Umweltaktivisten gegen den Transport von Produktionsabfällen aus der deutschen Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland demonstriert. «Unter dem Deckmantel der «wertvollen Rohstoffe» importiert Russland in Wirklichkeit Abfälle der Urananreicherung», kritisierte Raschid Alimow von der Organisation Greenpeace am Donnerstag in St. Petersburg. Dort war russischen Medienberichten zufolge zuvor das Frachtschiff «Michail Dudin» mit rund 600 Tonnen Uranhexafluorid aus Gronau in Nordrhein-Westfalen angekommen, hatte zwei Tage vor St. Petersburg gelegen und war am Donnerstag entladen worden.

Von dpa