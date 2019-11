Trommeln fürs Klima - Erste Demos in NRW gestartet

Dortmund (dpa/lnw) - Auch in Nordrhein-Westfalen sind am internationalen Klima-Aktionstag die ersten Demos der Bewegung Fridays for Future angelaufen. Die Aktivisten von FfF rechneten mit Zehntausenden Teilnehmern. Allein in Köln, wo zu einem Demo-Zug rund 20 000 Teilnehmer erwartet wurden, kamen bereits am Mittag mehrere Tausend Streikende zusammen. Dort wollten Kölsche Bands wie Brings oder Bläck Fööss die Aktionen unterstützen.

Von dpa