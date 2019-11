Seniorin von Auto eines 86-Jährigen erfasst: tot

Sprockhövel (dpa/lnw) - Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) von dem Wagen eines 86-Jährigen erfasst worden und wenig später gestorben. Die Frau sei am Donnerstag nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber gestorben, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte die Straße überquert, als sie erfasst wurde. Nähere Angaben zu dem Unfall konnte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend zunächst nicht machen.

