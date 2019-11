Trockenes und frostiges Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw) - Nach den stürmischen letzten Tagen steht in Nordrhein-Westfalen ein überwiegend trockenes und kaltes Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kühlt es in der Nacht zu Samstag deutlich auf bis zu minus 3 Grad ab. Gebietsweise besteht Glättegefahr auf den Straßen, im Bergland kann es schneien. Am Samstag wird es dann trocken und freundlich, die Temperaturen steigen auf 4 bis 7 Grad. Zum Sonntag kühlt es weiter ab, mit Temperaturen von maximal drei Grad und bewölktem Himmel. Im Bergland bleibt es dauerhaft frostig. Auch zum Start in die nächste Woche bleibt es laut DWD erst einmal trocken und frostig.

Von dpa