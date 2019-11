Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Aids-Toten ist in Nordrhein-Westfalen deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts starben 2017 noch 89 Menschen an der Immunschwäche-Krankheit. Das waren 16 Prozent weniger als im Vorjahr, in dem 106 Menschen am HI-Virus starben.

Von dpa