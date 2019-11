Schule angezündet: Über vier Jahre Haft für 15-Jährigen

Aachen (dpa/lnw) - Das Aachener Landgericht hat einen jugendlichen Brandstifter zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt, der unter anderem seine Schule in der Eifel angezündet hatte. Das Urteil gegen den 15-Jährigen erging am Donnerstag wegen siebenfacher schwerer Brandstiftung sowie versuchten Mordes in zwei Fällen, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Von dpa