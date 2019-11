Ausschreibung: Neues landesweites UKW-Radioprogramm in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil die britischen Streitkräfte ihre UKW-Frequenzen zurückgeben, entsteht in Nordrhein-Westfalen Platz für ein neues reichweitenstarkes Radioprogramm. Die Frequenzen sollen im kommenden Jahr neu ausgeschrieben und an einen der bisherigen Radioanbieter in NRW vergeben werden, kündigten Landesregierung und Landesanstalt für Medien am Freitag an. Damit ist die geplante Öffnung des privaten Radiomarkts in NRW für weitere Anbieter beendet.

Von dpa