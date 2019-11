Landesweites UKW-Radioprogramm in NRW wird ausgeschrieben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil die britischen Streitkräfte ihre UKW-Frequenzen zurückgeben, entsteht in Nordrhein-Westfalen Platz für ein neues reichweitenstarkes Radioprogramm. Die Frequenzen sollen im kommenden Jahr neu ausgeschrieben, kündigten Landesregierung und Landesanstalt für Medien am Freitag an.