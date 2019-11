Pilotprojekt zur E-Mobilität gestartet: Taxis kabellos laden

Essen (dpa/lnw) - Können die Batterien von elektrisch betriebenen Taxis an Taxi-Warteplätzen auch kabellos geladen werden? Die Uni Duisburg-Essen hat dazu jetzt mit sechs Partnern ein Pilotprojekt gestartet. Das kabellose «Taxi-Lade-Konzept für den öffentlichen Raum» (TALAKO) soll drei Jahre laufen, wie die Universität am Freitag mitteilte. «Unser Konzept funktioniert mittels induktivem Ladestreifen. Dieser ist unterirdisch in die Taxi-Warteschlange integriert», erklärte Prof. Heike Proff vom Lehrstuhl für Internationales Automobilmanagement.

Von dpa