Julian Assanges Vater: Geistige Stärke hält Sohn am Leben

Köln (dpa/lnw) - Der Vater von Wikileaks-Gründer Julian Assange (48) betrachtet die geistige Verfassung seines Sohnes als ausschlaggebend für dessen Überleben. «Dank seiner außerordentlichen Widerstandsfähigkeit, seiner außerordentlichen Geistesverfassung ist er noch am Leben, ist er heute noch unter uns», sagte John Shipton am Freitagabend bei einer Diskussion in Köln.