Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich: drei Verletzte

Hamm (dpa/lnw) - Ein Mann ist am Freitagabend mit seinem Auto erst gegen einen Baum geprallt und hat sich dann mit seinem Wagen überschlagen - dabei wurden er und seine zwei Mitfahrer verletzt. Der 41-Jährige habe hinter einem Kreisverkehr in Hamm zuvor mehrere Autos überholt und beim Einscheren auf seine Straßenseite wohl die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach dem Unfall blieb der Wagen auf dem Dach im Straßengraben liegen. Seine 39 Jahre alte Beifahrerin und ein elfjähriges Kind kletterten alleine aus dem Fahrzeug, wurden aber schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer konnte das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen. Das Auto wurde abgeschleppt.

Von dpa