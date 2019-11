Mit Schusswaffen gedroht: Spezialeinsätze im Ruhrgebiet

In Gladbeck soll ein 36-Jähriger in einem Telefonat angekündigt haben, eine Waffe einzusetzen. Beamte einer Spezialeinheit fanden ihn in der Nacht zum Samstag stark betrunken in seiner Wohnung. Sie entdeckten auch Teile einer Luftdruckwaffe und kleine Mengen Drogen. Verletzt wurde niemand.