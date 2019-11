Dortmund (dpa/lnw) - Reichlich rußverschmutzt, aber unverletzt ist eine Eule in Dortmund hinter die Glasscheibe eines Kamins geraten. Bewohner eines Einfamilienhauses hätten den Überraschungsgast entdeckt, berichtet die Feuerwehr am Samstag. Die Eule habe sich vermutlich auf der Suche nach einem Nest in den Schornstein verirrt. Feuerwehrleute befreiten den Vogel und setzten ihn frei.

Von dpa