Düsseldorfs Sobottka an der Nase verletzt

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss einen Ausfall von Mittelfeldspieler Marcel Sobottka befürchten. Der 25-Jährige verletzte sich beim 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag nach einem Schlag auf die Nase und zog sich offenbar eine Verletzung zu. Mehrere Medien berichteten von einem Nasenbruch, die Fortuna teilte offiziell zunächst nichts mit. «Da muss man jetzt mal schauen, wie lange er ausfällt. Momentan weiß ich es nicht», sagte Trainer Friedhelm Funkel nach der Punkteteilung am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Sobottka musste nach einem Zweikampf mit Ihlas Bebou in der 64. Minute ausgewechselt werden.