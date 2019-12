Sinterklaas samt Zwarten Piets in Krefeld bejubelt

Krefeld (dpa/lnw) - Der Sinterklaas (Nikolaus) aus Venlo ist mit mehreren «Zwarten Piets» (Schwarze Peter) im Gefolge am Sonntag in Krefeld herzlich empfangen worden. Wie traditionell üblich, verteilten die «Zwarten Piets» dabei Süßigkeiten an Kinder. Der Brauch wird traditionell vom Kaufmannsbund Krefeld-Uerdingen als Veranstalter initiiert. Der niederländische Nikolaus kam traditionell in Krefeld-Uerdingen per Schiff auf dem Rhein an.

Von dpa