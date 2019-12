79-Jährige stirbt nach Zusammenprall zweier Autos

Jülich (dpa/lnw) - Nach der Kollision von zwei Autos in Jülich (Kreis Düren) ist eine Frau gestorben. Vier Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein Kind. Die beiden Fahrzeuge waren am Sonntagabend zusammengestoßen, nachdem ein 81 Jahre alter Fahrer beim Abbiegen auf eine Bundesstraße die Vorfahrt des anderen Autos missachtet hatte, wie die Polizei mitteilte. Er und seine 79-jährige Ehefrau wurden schwer verletzt, wenig später starb die Frau im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Von dpa