Prozess nach Tod durch Messerstiche: Anklage geändert

Das Landgericht schloss sich der ursprünglichen Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht an, dass es sich um einen gemeinschaftliche Mord handeln könnte. Das angeklagte Brüderpaar im Alter von 31 und 33 Jahren soll den 32-Jährigen nach einem Streit um Schulden und einer Körperverletzung mit 20 Messerstichen getötet haben. Nach Ansicht des Gerichts ist aber offen, wer von beiden zugestochen hat. Die Leiche war Ende Mai 2019 an einer Straßenkreuzung in Hiddenhausen im Kreis Herford gefunden worden. Es gab keine Zeugen für den Angriff.