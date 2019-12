Investor übernimmt insolvente Feinkostkette Schlemmermeyer

München/Düsseldorf (dpa/lby) - Für die insolvente Feinkostkette Schlemmermeyer ist ein Käufer gefunden worden. Der Düsseldorfer Investor 12.18 will das Münchner Unternehmen mit seinen verbliebenen 16 Filialen in deutschen Städten übernehmen, wie er am Montag mitteilte. Diese sowie die Arbeitsplätze der 157 Mitarbeiter blieben erhalten, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien über die Rettung berichtet.

Von dpa