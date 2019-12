Käse mit Kölsch- und Altbier kommt in NRW auf den Markt

Münster (dpa/lnw) - Ein mit Kölsch- und Altbier veredelter Käse kommt in Nordrhein-Westfalen auf den Markt. Die Münsteraner Hafenkäserei produziert und vertreibt die Goudaart, mit der sich NRW bei der internationalen Grünen Woche in Berlin (17. bis 26. Januar) präsentieren will, wie ein Sprecher der Landesvereinigung Milch bestätigte. Das Bier stammt aus den Brauereien Früh (Kölsch) und Kürzer (Alt). Zuerst hatte die NRZ berichtet.