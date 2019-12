SPD ringt um Kurs in der Koalition: Mahnungen aus NRW

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Ein ausgeglichener Haushalt darf aus Sicht des Finanzexperten der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion, Stefan Zimkeit, nicht zum Selbstzweck erhoben werden. Es gehöre aber auch nicht zur Neupositionierung der SPD unter ihrer designierten Bundesparteiführung «die schwarze Null» im Haushalt unbedingt abzuschaffen, erklärte Zimkeit am Dienstag in Düsseldorf. Maßgeblich sei die Frage, ob für zentrale Bereiche wie Rente, Bildung, soziale Gerechtigkeit und Investitionen in die Zukunft genügend Geld da sei.

Seine persönliche Meinung sei, dass davon auch die Fortsetzung der großen Koalition im Bund abhängen sollte, sagte Zimkeit. «Da muss nachverhandelt werden.» Dies ergebe sich schon - etwa bei der Höhe des Mindestlohns - aus den Revisionsklauseln des Koalitionsvertrags.

Seit der Entscheidung der SPD-Parteibasis für den ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als künftige Parteivorsitzende ringen die Sozialdemokraten um ihren künftigen Kurs in der Koalition. Der Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, sagte in Berlin, die Koalition habe einiges von ihrem Koalitionsvertrag noch nicht abgearbeitet. «Weiteres wird in der aktuellen Lage dazukommen.» Hartmann nannte staatliche Investitionen und eine sozial gerechte Gestaltung des Klimaschutzes. «Wir wollen auf der anderen Seite das Land in Arbeit halten», sagte er. «Da ist doch schön was auf dem Tisch.»

Eine Entscheidung über die Zukunft der Koalition wird es nach verbreiteter Einschätzung auf dem Parteitag nicht geben. «Es wird gar nicht die Frage geben: Bleiben in der GroKo, ja oder nein? Sondern das wahrscheinliche Ergebnis ist ja, dass wir uns drauf einigen: Was sind Kernforderungen, die hier gestellt werden», sagte der Abgeordnete Karl Lauterbach im ZDF-«Morgenmagazin». Nachdem Walter-Borjans und Esken den Mitgliederentscheid um den SPD-Vorsitz am Wochenende mit 53,06 Prozent der Stimmen gewonnen hatten, war spekuliert worden, dass die GroKo-Kritiker die SPD rasch aus dem Regierungsbündnis herausführen könnten.

SPD-Fraktionsvize Achim Post mahnte zu einem besonnenen Umgang mit der Koalitionsfrage. «Ich bin sehr dafür, dass wir diese Fragen nun in Ruhe und ohne vorschnelle Schlüsse miteinander bereden - in der SPD und anschließend mit unserem Koalitionspartner», sagte der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe in der Fraktion derDeutschen Presse-Agentur. Die Koalition habe noch einiges vor.

Der Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding sagte nach einer Tagung der finanz- und kommunalpolitischen Sprecher der SPD-Landtags- und Bundestagsfraktionen in Düsseldorf: «Es lohnt sich, die Koalition fortzusetzen.» Ein wichtiges Projekt sei der geplante Altschuldenfonds für die Kommunen.