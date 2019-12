Feuer in Wohnhaus in Iserlohn richtet Millionenschaden an

Iserlohn (dpa/lnw) - Nach dem stundenlangen Brand eines Hauses in der Innenstadt von Iserlohn im Sauerland geht die Feuerwehr von einem Millionenschaden aus. Aus weiterhin unklarer Ursache war in einer Wohnung der ersten Etage am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch auf das gesamte Haus ausgebreitet hatte. Der 69-jährige Bewohner der Wohnung sei schwer verletzt worden, berichtete die Polizei am Dienstag.