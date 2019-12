Mord an Tochter der Lebensgefährtin: lebenslange Haftstrafe

Bonn (dpa/lnw) - Wegen heimtückischen Mordes an der Tochter seiner Lebensgefährtin ist ein 66-Jähriger in Bonn zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es mit ihrem Urteil am Dienstag als erwiesen an, dass der Angeklagte im Juni die 43-jährige Tochter in einem Gewächshaus überrascht, sie von hinten angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet hat. Außerdem sprach das Landgericht Bonn der Mutter des Opfers ein Schmerzensgeld dem Grunde nach zu, weil sie mit ansehen musste, wie ihre Tochter getötet wurde.

Von dpa