SPD fordert Aufschlag zur Altschulden-Problematik aus NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD hat an Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) appelliert, bei der Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik nicht auf den Bund zu warten. Es sei Aufgabe des Ministerpräsidenten und Vize-CDU-Bundesparteichefs Armin Laschet, diese Frage im Bundesvorstand zu klären, sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Zimkeit, am Dienstag in Düsseldorf. Laschet hatte bereits Unterstützung des Landes beim Abbau kommunaler Altschulden avisiert, will sich aber bis zur Vorlage eines Bundesprogramms nicht festlegen.

