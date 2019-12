Stark blutender Mann nachts auf Gehweg angetroffen

Bedburg (dpa/lnw) - Ein stark blutender Mann ist in der Nacht zu Dienstag von Zeugen auf einem Gehweg in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) gefunden worden. Der 28-Jährige war alkoholisiert und hatte lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Mittag wurde ein Bekannter des Opfers festgenommen. Der 48-Jährige soll, ebenfalls unter starkem Alkoholeinfluss stehend, den Mann mit einem Gegenstand verletzt haben. Zuvor sollen sie in einer Wohnung in Streit geraten sein. Eine Mordkommission der Polizei Köln ermittelt wegen versuchter Tötung. Nähere Angaben konnten nicht gemacht werden. Der Verletzte ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Von dpa