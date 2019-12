Rechnungshüter: Fehlende Kostenkontrolle bei Landesbauten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Landesrechnungshof hat ungewöhnlich scharf kritisiert, dass es bei Bauprojekten des Landes immer noch keine wirksame Kostenkontrolle gibt. In wesentlichen Punkten seien keine Fortschritte zu verzeichnen, rügte der Rechnungshof in einem am Dienstag veröffentlichten Ergebnisbericht 2019. Der Rechnungshof habe inzwischen «erhebliche Zweifel», ob dem «hohen Handlungsbedarf» tatsächlich nachgekommen werde. Bislang sei es überwiegend bei Ankündigungen geblieben.

Von dpa