Brandschutz: Feuerwerksverbot in Aachener Altstadt

Aachen (dpa/lnw) - Zum Schutz der historischen Bauten hat die Stadt Aachen ein Silvester-Feuerwerksverbot in der Altstadt erlassen. Das Verbot gelte für das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern, die eine Höhe von mehr als zwei Metern erreichen können, auf und innerhalb des Grabenrings, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. In diesem Bereich konzentrieren sich in der Aachener Innenstadt die historischen, religiösen und kulturell schützenswerten Bauwerke, die durch das Silvesterfeuerwerk einer besonderen und erheblich gesteigerten Brandgefahr ausgesetzt seien. Vor neun Jahren kam es in der Silvesternacht zu einem Brand in der Nikolauskirche durch eine Silvesterrakete. Das Feuer beschädigte das Gebäude und den Hochaltar.

Von dpa