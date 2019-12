Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe für die Syrien-Rückkehrerin Mine K. gefordert. Die 47-jährige sei «selbstbestimmt» nach Syrien gereist und habe sich der Terrormiliz «Islamischer Staat» angeschlossen, sagten die Staatsanwälte am Mittwoch in ihren Plädoyers am Düsseldorfer Oberlandesgericht.

Von dpa