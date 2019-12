«1Live Krone»: Sonderpreis für Robert-Enke-Stiftung

Bochum (dpa/lnw) - Die Robert-Enke-Stiftung wird bei der Verleihung der «1Live Krone» mit dem diesjährigen Sonderpreis geehrt. Teresa Enke, die Witwe des vor zehn Jahren gestorbenen Torwarts wird die Auszeichnung am Donnerstagabend in Bochum entgegennehmen, teilte die Redaktion der WDR-Radiowelle «1Live» am Mittwoch mit. Robert Enke, Fußball-Torhüter bei Hannover 96 und der deutschen Nationalmannschaft, hatte mehrere Jahre unter Depressionen gelitten. Sein Suizid 2009 rückte die Krankheit Depression ins Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit.

Von dpa