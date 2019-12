Den Nachwuchs im Blick: Museum startet Kinder-Webseite

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Düsseldorfer Kunstpalast hat eine Webseite für Kinder entwickelt. Das Angebot «www.kunstpalast.de/Kinder» ist nach Angaben des Hauses von Mittwoch eine Premiere in einem deutschen Kunstmuseum. Zielgruppe sind Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Mittels der Webseite würden die Kunstwerke des Museums spielerisch vorgestellt, teilte der Kunstpalast am Mittwoch mit, etwa mit Memory, Kunstquiz und Detektiv-Spiel. Partner ist die in der Nachbarschaft des Museums residierende Ergo-Versicherung.

Von dpa