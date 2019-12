Betrunkener greift in Krankenhaus einen Chirurg an

Langenfeld (dpa/lnw) - Ein stark betrunkener Mann (22) hat am späten Dienstagabend in Langenfeld in einem Krankenhaus einen Chirurg attackiert. Später randalierte er zudem auf einer Polizeiwache. Der Hildener verletzte den Chirurgen und sich selbst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach ging er wegen seines alkoholisierten Zustands ins Krankenhaus, bepöbelte dort aber andere Patienten, griff den Arzt an und schlug ihm mehrfach gegen den Rücken. Auch hinzugerufene Polizisten versuchte er zu attackieren, bedrohte und beleidigte sie.