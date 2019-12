Nebel und Frost in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw) - Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Donnerstag auf Nebel und Frost einstellen. Besonders am Niederrhein könnte es vielerorts trüb und sehr neblig werden, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mit. «Niederschlag ist nicht zu erwarten.» Wo sich der Nebel auflöse, zeige sich im Laufe des Tages auch die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen null und sechs Grad.

Von dpa