Gladbachs Geldstrafe wird deutlich reduziert

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss nach Pyro-Vorfällen eine geringere Geldstrafe als zunächst ausgesprochen bezahlen, weil ein Täter nachträglich ermittelt wurde. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Die im März vom DFB-Sportgericht ausgesprochene Strafe von 80 000 Euro wird um 25 Prozent verringert und beträgt nur noch 60 000 Euro. Anlass der Strafe waren Vorfälle im Dezember 2018, als Gladbach-Fans in Dortmund mindestens 50 Bengalische Feuer abgebrannt und neben fünf Feuerzeugen auch sieben Knallkörper und drei sogenannte «Polenböller» in den Innenraum geworfen haben.

Von dpa