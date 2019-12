Kurt-Wolff-Preis 2020 geht an Arco Verlag in Wuppertal

Leipzig/Wuppertal (dpa) - Der mit 26 000 Euro dotierte Kurt-Wolff-Preis 2020 geht an den Arco Verlag in Wuppertal. Das Editionshaus führe in einer Zeit, in der West- und Osteuropa politisch in Distanz zu geraten drohen, die große kulturelle Tradition fort, in der die deutschsprachige Literatur seit jeher mit den mittel- und osteuropäischen Literaturen verbunden war. Das teilte die Kurt-Wolff-Stiftung am Donnerstag in Leipzig mit.

Von dpa