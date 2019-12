Petition gegen Umweltspur an Düsseldorfer OB überreicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Petition mit über 11 000 Unterstützernamen gegen die dritte Umweltspur hat das Düsseldorfer Rathaus erreicht. Initiator Andreas Wagner übergab am Donnerstagabend einen A4-Ordner an Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der wegen der Umweltspur heftig in der Kritik steht. Wagner wurde zu dem Treffen von knapp 30 Unterstützern begleitet.