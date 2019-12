Kraftwerk Lünen soll nach Besitzerwechsel abgerissen werden

Lünen (dpa/lnw) - Das vor knapp einem Jahr vom Netz genommene Steinkohlekraftwerk Lünen soll für eine neue gewerbliche Nutzung des Geländes abgerissen werden. Der Kraftwerksbetreiber Steag gab am Donnerstagabend den Verkauf des gut 37 Hektar großen Areals inklusive sämtlicher Gebäude und Anlagen an die Hagedorn Unternehmensgruppe bekannt. Sie will das Gelände für die Ansiedlung neuer Unternehmen aufbereiten. Lünens Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns sprach von einer Chance für die Stadt: «Hier können wir emissionsarme und zukunftsfähige Betriebe mit tariflich bezahlten Arbeitsplätzen anziehen», sagte er in der Mitteilung der beiden Unternehmen.

Von dpa