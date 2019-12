Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Oberhausen

Oberhausen (dpa/lnw) - In einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen hat es in der Nacht zum Freitag ein Feuer mit drei Verletzten gegeben. Am späten Abend sei per Notruf der Verdacht auf einen Wohnungseinbruch gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Wenig später habe es im fünften Stockwerk gebrannt. Anschließend hätten Anwohner beobachtet, wie Unbekannte «fluchtartig» das Haus verlassen hätten. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen.

Von dpa