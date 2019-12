Zwei Jahre Loveparade-Prozess: schon 166 Verhandlungstage

Düsseldorf (dpa) - Der Strafprozess um das Loveparade-Unglück 2010 in Duisburg mit 21 Toten und Hunderten Verletzten geht an diesem Sonntag ins dritte Jahr. Bislang gab es 166 Verhandlungstage. Das Landgericht Duisburg verhandelt aus Platzgründen in einem großen Saal auf dem Düsseldorfer Messegelände. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.

Von dpa