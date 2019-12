A30 nach Unfall bei Bielefeld zwei Stunden lang gesperrt

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Verkehrsunfall ist ein Abschnitt der Autobahn 30 bei Bielefeld in der Nacht zum Freitag in Richtung Hannover vorübergehend gesperrt worden. Eine 36 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto zwischen Bünde und Hiddenhausen aus zunächst ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Sie habe selbst aus ihrem Wagen steigen können und beim Eintreffen der Beamten äußerlich unverletzt gewirkt. Trotzdem wurde sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnsperrung wurde gegen 4.00 Uhr am Morgen wieder aufgehoben.

Von dpa